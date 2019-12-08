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В Японии медведь залег на спячку в поликлинике
07:21
Фото: vk.com
Хищника, вместо берлоги обосновавшегося на складе поликлиники, обнаружили на территории префектуры Ниигата.
Как передает телевизионный канал NHK, медведя, мирно спящего на боку, первым заметил сотрудник транспортной фирмы, который доставлял грузы в медицинское учреждение.
ЧП случилось в городе Минами-Уонума. Полицейские, прибывшие в поликлинику после обнаружения медведя, пытались разбудить животное. Правоохранители довольно долго светили хищнику в глаза фонариком, однако медведь проснуться не пожелал.
В результате деятельность медицинского учреждения было решено приостановить, сотрудников и пациентов эвакуировали. Сейчас администрация поликлиники и полиция совместно со специалистами из местного общества охотников пытаются отыскать выход из сложившейся ситуации.
По мнению зоологов, в этом году у черных азиатских медведей, которые обитают в горах, был дефицит корма. Вероятно, одно из животных пыталось искать пропитание и забралось на склад. Потом это помещение показалось медведю достаточно уютным, чтобы залечь прямо там в спячку.
Ранее на Чукотке белые медведи вновь окружили село Рыркайпий.
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