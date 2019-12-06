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На Чукотке белые медведи вновь окружили село Рыркайпий


6.12.2019 21:42
На Чукотке белые медведи вновь окружили село РыркайпийФото: yktn.ru

Власти региона контролируют ситуацию с населенным пунктом, вокруг которого находятся свыше пятидесяти хищников.

Как передает агентство "Интерфакс", жителей чукотского села Рыркайпий предупреждают о мерах безопасности.

Руководство Чукотского автономного округа контролирует ситуацию, которая сложилась сейчас на мысу Кожевникова. Как информирует пресс-служба регионального правительства, в селе Рыркайпий, вокруг которого собрались десятки оголодавших белых медведей, ранее уже были отменены все общественные мероприятия.

Местное население предупреждают о мерах безопасности посредством соцсетей и мессенджеров. По данным властей, в населенном пункте также расклеивают памятки, в которых указаны контактные телефоны.

В случае, если хищник начнут приближаться к селу и представлять реальную угрозу, белых медведей предполагается отпугивать с использованием технических средств и фальшфейеров. Сейчас территория населенного пункта патрулируется представителями "Медвежьего патруля". В целях обеспечения безопасности граждан привлечены сотрудники полиции и пограничники, которым активно содействуют добровольцы.

По словам специалистов, из-за необычайно теплой для этого времени года погоды дед на море еще не встал. Поэтому у медведей нет возможности отойти от берега, чтобы начать нормально охотиться. В результате хищники, занесенные в Международную красную книгу и Красную книгу РФ, пока вынуждены питаться тушами моржей, которые с осени остались на побережье.

Ранее на Чукотке был замечен белый медведь с надписью "Т-34" на спине. По мнению старшего научного сотрудника Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолия Кочнева, хищник вполне способен сам очистить шерсть. Вместе с тем, в первое время у медведя могут возникнуть сложности во время охоты - ему трудно будет подобраться незаметно к потенциальной жертве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 254

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