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На Дальнем Востоке проводится эвакуация «заминированных» школ
06:15
Фото: time56.ru
Как передает ТАСС, сигналы о взрывных устройствах, которые якобы заложены в школах, были зафиксированы сегодня в Биробиджане и Владивостоке, а также других городах региона. Информация об опасности пока не подтвердилась, в учебных заведениях, где объявлялась эвакуация, продолжают работать оперативные службы.
Со ссылкой на источники в силовых структурах региона уточняется, что несколько сообщений поступили в виде рассылки по электронной почте. В результате в указанных учреждениях образования были предприняты соответствующие меры.
Как заявили представители администрации Комсомольска-на-Амуре, их девяти школ после получения тревожных известий в общей сложности были выведено более семи тысяч ребят. Все сообщения о минировании были анонимными, сигналы передавались по телефону.
Во Владивостоке и Биробиджане cотрудники правоохранительных органов продолжают проверку сообщений о минировании - по предварительным данным, ЧП могло затронуть по меньшей мере пять школ столицы Приморья. В некоторых из них экстренные службы работу уже завершили, информация о взрывных устройствах подтверждения не нашла, отметили представители регионального МЧС.
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