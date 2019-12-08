Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В центре Тбилиси пять человек пострадали при взрыве на АЗС

8.12.2019 15:19

Фото: sputnik-georgia.com



В числе тех, кто был экстренно доставлен в больницы - женщина и несовершеннолетний, передают грузинские СМИ. Состояние двух пострадавших оценивается медиками как тяжелое.



ЧП случилось накануне вечером на автозаправочной станции в центре Тбилиси.



Как информирует пресс-служба Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, после взрыва, который произошел на территории АЗС, начался пожар. Пламя, быстро распространяясь, перекинулось на расположенный там магазин. В ведомстве пояснили, что в тушении пожара было задействовано сорок пять человек.



В результате ЧП пострадали и были экстренно госпитализированы пять человек, среди которых трое мужчин, работавших на АЗС, 60-летняя женщина и несовершеннолетний. Двое из пяти пострадавших, по уточненным данным, сейчас находятся в реанимационном отделении Ожогового центра.



Несовершеннолетнего, который получил незначительные травмы, уже готовят к выписке. Первая помощь была оказана в клинике Цицишвили. Состояние женщины, доставленную после ЧП в клинику им. Аладашвили, оценивается как удовлетворительное. Врачи диагностировали у нее ранения головы и ноги.



Информации о причинах взрыва с последующим пожаром пока нет. Известно лишь, что сотрудникам АЗС удалось избежать взрыва хранившегося на станции запаса топлива.



Автор: Злата Богатова

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