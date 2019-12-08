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В центре Тбилиси пять человек пострадали при взрыве на АЗС


8.12.2019 15:19
В центре Тбилиси пять человек пострадали при взрыве на АЗСФото: sputnik-georgia.com

В числе тех, кто был экстренно доставлен в больницы - женщина и несовершеннолетний, передают грузинские СМИ. Состояние двух пострадавших оценивается медиками как тяжелое.

ЧП случилось накануне вечером на автозаправочной станции в центре Тбилиси.

Как информирует пресс-служба Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, после взрыва, который произошел на территории АЗС, начался пожар. Пламя, быстро распространяясь, перекинулось на расположенный там магазин. В ведомстве пояснили, что в тушении пожара было задействовано сорок пять человек.

В результате ЧП пострадали и были экстренно госпитализированы пять человек, среди которых трое мужчин, работавших на АЗС, 60-летняя женщина и несовершеннолетний. Двое из пяти пострадавших, по уточненным данным, сейчас находятся в реанимационном отделении Ожогового центра.

Несовершеннолетнего, который получил незначительные травмы, уже готовят к выписке. Первая помощь была оказана в клинике Цицишвили. Состояние женщины, доставленную после ЧП в клинику им. Аладашвили, оценивается как удовлетворительное. Врачи диагностировали у нее ранения головы и ноги.

Информации о причинах взрыва с последующим пожаром пока нет. Известно лишь, что сотрудникам АЗС удалось избежать взрыва хранившегося на станции запаса топлива.

Автор: Злата Богатова

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