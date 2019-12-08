ИнтерНовости - новости в стране и мире
Водитель, сбивший пешеходов у станции МЦК, был пьян
Водитель, сбивший пешеходов у станции МЦК, был пьян
ГИБДД: Массовое ДТП в Петербурге спровоцировал 42-летний нетрезвый водитель
ГИБДД: Массовое ДТП в Петербурге спровоцировал 42-летний нетрезвый водитель
В Багдаде неизвестные обстреляли акцию протеста: погибли не менее 12 человек
В Багдаде неизвестные обстреляли акцию протеста: погибли не менее 12 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Порошенко на майдане закидали яйцамиПорошенко на майдане закидали яйцами
Подтверждена гибель замглавы администрации Тамбовской области Глеба ЧулковаПодтверждена гибель замглавы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова
Маск выиграл суд у оскорбленного им дайвераМаск выиграл суд у оскорбленного им дайвера
Крупное ДТП в Нижнем Новгороде: автомобиль сбил 12 пешеходовКрупное ДТП в Нижнем Новгороде: автомобиль сбил 12 пешеходов
В Багдаде неизвестные обстреляли акцию протеста: погибли не менее 12 человекВ Багдаде неизвестные обстреляли акцию протеста: погибли не менее 12 человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.ру
Конкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.ру
Российские журналисты познакомились с новинками компании LGРоссийские журналисты познакомились с новинками компании LG
План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!
Внимание всем! Следственный эксперимент!Внимание всем! Следственный эксперимент!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Подтверждена гибель замглавы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова


8.12.2019 14:02
Подтверждена гибель замглавы администрации Тамбовской области Глеба ЧулковаФото: cont.ws

ЧП случилось сегодня ранним утром, находившийся под домашним арестом Глеб Чулков получил смертельные травмы в результате падения из окна пятого этажа.

По данным местных СМИ, подозреваемый в мошенничестве чиновник оставил записку на нескольких листах.

Содержание этого послания на нескольких листах, которое было найдено в квартире чиновника, правоохранительными органами пока не раскрывается. Учитывая эту записку, возникли предположения о том, что вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков мог сам выброситься из окна, передает портал LifeTambov со ссылкой на собственные источники в местной полиции.

ЧП случилось сегодня утром, тело Глеба Чулкова было найдено примерно в 6:00 по местному времени под окнами дома, где он проживал последнее время. Как уточняет ТАСС, пока шло следствие, чиновник, находящийся под домашним арестом, оставался в квартире матери.

СУ СКР по Тамбовской области приступило к проверке по факту гибели Глеба Чулкова.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 162

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

В Киеве сообщили о взыскании с «Газпрома» $2 млрдВ Киеве сообщили о взыскании с «Газпрома» $2 млрд
WSJ: Германия может ввести антироссийские санкции из-за убийства в БерлинеWSJ: Германия может ввести антироссийские санкции из-за убийства в Берлине
Погибли двое раненых при стрельбе на базе Перл-ХарборПогибли двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор
Жителей Филиппин эвакуируют из-за приближения тайфунаЖителей Филиппин эвакуируют из-за приближения тайфуна
В Новосибирске задержали мужчину, насмерть забившего пятилетнюю девочкуВ Новосибирске задержали мужчину, насмерть забившего пятилетнюю девочку

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 952


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru