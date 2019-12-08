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Подтверждена гибель замглавы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова
8.12.2019 14:02
Фото: cont.ws
ЧП случилось сегодня ранним утром, находившийся под домашним арестом Глеб Чулков получил смертельные травмы в результате падения из окна пятого этажа.
По данным местных СМИ, подозреваемый в мошенничестве чиновник оставил записку на нескольких листах.
Содержание этого послания на нескольких листах, которое было найдено в квартире чиновника, правоохранительными органами пока не раскрывается. Учитывая эту записку, возникли предположения о том, что вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков мог сам выброситься из окна, передает портал LifeTambov со ссылкой на собственные источники в местной полиции.
ЧП случилось сегодня утром, тело Глеба Чулкова было найдено примерно в 6:00 по местному времени под окнами дома, где он проживал последнее время. Как уточняет ТАСС, пока шло следствие, чиновник, находящийся под домашним арестом, оставался в квартире матери.
СУ СКР по Тамбовской области приступило к проверке по факту гибели Глеба Чулкова.
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