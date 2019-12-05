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В Одессе при пожаре в колледже погибла женщина, пострадали около 30 человек
5.12.2019 13:13
Фото: liga.net
В результате пожара в одесском колледже пострадали двадцать девять человек, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины на официальной странице в соцсети Facebook.
На месте ЧП продолжают работать экстренные службы.
На данный момент неизвестной остается судьба тринадцати человек, отмечают правоохранители. Оперативные службы активно продолжают мероприятия по ликвидации очагов возгорания в здании, ведется поиск пропавших во время пожара людей.
По последним подтвержденным данным, скончалась одна из женщин, пострадавших в результате ЧП. Как пишут украинские СМИ, жертвой трагических событий стала преподаватель данного образовательного учреждения. Правоохранительные органы приступили к расследованию по факту случившегося.
Сигнал о возгорании в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса поступил на пульт экстренных служб накануне, 4 декабря. Информации о том, что могло стать причиной возгорания, из официальных источников пока не поступало.
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