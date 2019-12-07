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Суд арестовал фигурантов дела о покушении на начальника центра «Э» по Ингушетии
7.12.2019 22:04
Фото: sledcom.ru
Столичный Басманный суд сегодня вынес решение об аресте шести задержанных по уголовному делу о покушении на Ибрагима Эльджаркиева, который в прошлом возглавлял Центр противодействия экстремизму (центр "Э" ) МВД по Ингушетии.
Об этом агентство "Интерфакс" сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Как стало известно, Закру Полонкоева, Алихана Белхароева, Ису Накастоева и Али Картоева взяли под стражу вплоть до 6 февраля.
Ранее было вынесено аналогичное решение в отношении бизнесмена Хасана Полонкоева и его сына Аслана Полонкоева, которые также подозреваются в причастности к гибели Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
В СКР до этого рассказали о том, что в рамках расследования покушения на Эльджаркиева задержаны шесть человек, входивших в состав организованной преступной группы. Предположительно, все они также могут оказаться причастны к нападению, совершенному в январе текущего года. В тот раз киллерам не удалось расправиться с руководителем Центра противодействия экстремизму (центр "Э" ) МВД по Ингушетии.
Преступление было совершено в начале ноября на улице Академика Анохина. В результате покушения был также убит брат Ибрагима Эльджаркиева.
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