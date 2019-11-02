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В Москве найдена машина, которую бросили убийцы начальника центра «Э» по Ингушетии


02:31
В Москве найдена машина, которую бросили убийцы начальника центра «Э» по ИнгушетииФото: vk.com

Преступники, застрелившие начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, бросили автомобиль неподалеку от места ЧП.

Как передают российские СМИ, полиция обнаружила машину в районе проспекта Вернадского на юго-западе столицы.

По данным канала РЕН ТВ, автомобиль оформлен на столичную компанию "Сателлит ИТ".

Правоохранительные органы Москвы после покушения на Ибрагимова Эльджаркиева и его брата, которое произошло накануне вечером на улице Академика Анохина, объявили о введении спецплана. В рамках мероприятий, направленных на задержание подозреваемых, удалось установить, что они скрылись на автомобиле Volkswagen или BMW черного цвета.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", следователи и криминалисты ГСУ СК по Москве продолжают работать на месте происшествия. Ведется поиск и допрос очевидцев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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