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Стрельбу на авиабазе во Флориде открыл подданный Саудовской Аравии
7.12.2019 14:02
Фото: gta-trinity.ru
Власти Флориды подтвердили сведения о том, что стрельбу на авиабазе открыл подданный Саудовской Аравии.
Расследованием инцидента занимается Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов.
Как заявил губернатор Флориды Рон Десантис, неизвестный, открывший стрельбу на авиабазе ВМС США, действительно являлся подданным Саудовской Аравии, его имя - Мухаммед аль-Шамрани.
Подтвердив сведения о принадлежности нападавшего, губернатор подчеркнул, что руководству Саудовской Аравии необходимо сейчас "облегчить судьбу пострадавших". Как заявил Десантис, саудовцы в долгу перед жертвами инцидента.
По уточненной информации, в результате стрельбы, которая произошла на территории авиабазы, погибли три человека, еще восемь получили ранения. Мужчину, вооруженного пистолетом, застрелили прибывшие к месту ЧП сотрудники полиции.
Комментариев о том, что могло стать причиной преступления, из официальных источников пока не поступало.
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