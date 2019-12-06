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В США до трех человек возросло число жертв стрельбы на авиабазе
6.12.2019 21:49
Фото: vk.com
Во Флориде выросло до трех человек количество погибших в результате стрельбы, передает телевизионный канал ABC News.
Нападавший также скончался от огнестрельного ранения, уточняется со ссылкой на представителей экстренных служб.
ЧП случилось на авиабазе ВМС США во Флориде. Первоначально в американских СМИ появились сообщения о двух жертвах стрельбы. Кроме того, нападавший погиб при обстоятельствах, которые пока не уточняются.
По последним официальным данным, в общей сложности в результате инцидента погибли четыре человека, ранения получили по меньшей мере десять военнослужащих.
Сведений о личности нападавшего и его мотивах из официальных источников пока не поступало. По факту стрельбы на авиабазе в округе Эскамбиа, где служат более 16 тысяч военных, проводится расследование. В настоящее время доступ на базу закрыт.
Ранее сообщалось о ЧП на объединенной базе ВМС США Перл-Харбор - Хикем, где мужчина открыл стрельбу и смертельно ранил двух человек.
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