Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сингапуре арестовано судно российской компании, подпавшей под санкции США

07:02

Фото: ourtimedv.com



Администрация Сингапура обратились в суд за конфискацией российского судна "Севастополь", передает ТАСС со ссылкой на директора компании "Гудзон" Валерия Улискина.



На компанию, которая является владельцем этого судна, распространились объявленные в прошлом году санкции США.



По словам Валерия Улискина, причиной случившегося стали долги, сумма которых превысила миллион сингапурских долларов (более шестидесяти миллионов рублей).



Как стало известно, судно "Севастополь" прибыло в Сингапур еще в конце минувшего февраля. В ходе осмотра контейнеров у таможенников появились некоторые вопросы к владельцам груза, однако связаться с ними быстро не удлалось



В результате корабль вынужденно оставался в порту, и все это время продолжали накапливаться портовые сборы, после чего компании была предъявлена претензия на указанную сумму. Задолженность в размере 1,3 миллиона сингапурских долларов "Гудзон" выплатить пока не в состоянии, поэтому адвокаты портового агента намерены добиться конфискации судна и уже обратились в суд с соответствующим иском.



В период простоя на борту "Севастополя" уже неоднократно менялась команда, пояснил руководитель "Гудзона". На сегодняшний день на судне остаются двенадцать моряков из России.



Автор: Злата Богатова

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