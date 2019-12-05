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В Сингапуре арестовано судно российской компании, подпавшей под санкции США
07:02
Фото: ourtimedv.com
Администрация Сингапура обратились в суд за конфискацией российского судна "Севастополь", передает ТАСС со ссылкой на директора компании "Гудзон" Валерия Улискина.
На компанию, которая является владельцем этого судна, распространились объявленные в прошлом году санкции США.
По словам Валерия Улискина, причиной случившегося стали долги, сумма которых превысила миллион сингапурских долларов (более шестидесяти миллионов рублей).
Как стало известно, судно "Севастополь" прибыло в Сингапур еще в конце минувшего февраля. В ходе осмотра контейнеров у таможенников появились некоторые вопросы к владельцам груза, однако связаться с ними быстро не удлалось
В результате корабль вынужденно оставался в порту, и все это время продолжали накапливаться портовые сборы, после чего компании была предъявлена претензия на указанную сумму. Задолженность в размере 1,3 миллиона сингапурских долларов "Гудзон" выплатить пока не в состоянии, поэтому адвокаты портового агента намерены добиться конфискации судна и уже обратились в суд с соответствующим иском.
В период простоя на борту "Севастополя" уже неоднократно менялась команда, пояснил руководитель "Гудзона". На сегодняшний день на судне остаются двенадцать моряков из России.
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