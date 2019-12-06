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ГИБДД: Массовое ДТП в Петербурге спровоцировал 42-летний нетрезвый водитель
6.12.2019 06:12
Фото: vk.com
Как уточнили представители ГИБДД Северной столицы, массовую дорожную аварию на севере города спровоцировал 42-летний мужчина, в пьяном состоянии управлявший подменным автомобилем.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что виновницей ДТП могла стать женщина, испытывавшая машину во время тест-драйва.
По уточненным данным, виновником происшествия с участием тринадцати автомобилей был 42-летний мужчина, который управлял автомобилем "Ауди А7" в состоянии алкогольного опьянения. В ГИБДД пояснили, что речь идет о результатах проведенного освидетельствования - результаты показали 0,518 мг/л.
ЧП случилось накануне, 5 декабря, примерно в 09:50 по московскому времени, на Выборгском шоссе. Водитель "Ауди А7", ехавший во втором ряду, сначала допустил столкновение с автомобилем "Мерседес", который в тот момент стоял перед пешеходным переходом. Затем неуправляемую иномарку вынесло на препятствие, после чего машина оказалась на газоне разделительной полосы. После этого автомобиль по касательной задел тринадцать машин.
В сообщении ГИБДД указано, что в аварии пострадали водитель и пассажир "Ауди".
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