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Жителя Татарстана подозревают в причастности к гибели бывшей жены, пасынка и маленького сына
5.12.2019 09:35
Фото: tatarstan24.tv
Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело в отношении местного жителя Айнура Харисова, который задержан по подозрению в тройном убийстве.
Трагедия случилась в ночь на 3 декабря в городе Менделеевске.
По данным уголовного дела, подозреваемый, будучи пьяным, ворвался в квартиру одного из домов по улице Юбилейной, где с тремя детьми, 19, 12 и двух лет проживала его бывшая супруга. Харисов начал наносить ножевые ранения 38-летней женщине и пасынку, не пощадив и собственного двухлетнеего сына.
Как указывает региональное СУ СКР, шум борьбы разбудил 12-летнего пасынка Харисова, который увидел раненых мать и 19-летнего брата. Подростку, на котором в тот момент было лишь белье, удалось выбраться из квартиры через окно. Мальчик босиком пришел в ближайший магазин и попросил вызвать полицию.
В местных СМИ появились сообщения о том, что Харисов после преступления скрылся, закрыв квартиру. Поэтому прошло некоторое время, пока медикам удалось войти в помещение. В тот момент женщина и ее старший сын уже скончались. Двухлетнего мальчика пытались доставить в больницу, но он умер по дороге в машине скорой.
Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Мужчина заявил, что мотивом нападения стала ревность. Следствие собирается ходатайствовать о его аресте.
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