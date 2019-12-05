Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Каталонии задержан подозреваемый в убийстве многодетной россиянки

5.12.2019 08:38

Фото: vk.com



По данным местных СМИ, к преступлению может быть причастен мужчина, с которым в последнее время проживала Юлия Сафонова.



Гражданские супруги в прошлом не раз конфликтовали, однако женщина не обращалась в правоохранительные органы с официальным заявлением.



ЧП случилось в небольшом городке Эль-Прат-де-Льобрегат в Каталонии. Соседи, услышав крики, доносившиеся из квартиры супругов во время очередного скандала, решили вызвать полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили, что возлюбленный россиянки жестоко ее избил, а потом нанес дополнительные травмы, оказавшиеся смертельными. После этого мужчина сбежал с места преступления.



Трех детей, которых воспитывала уроженка России, после ее гибели передали родственникам, также проживающим в Испании.



Полиция довольно быстро смогла задержать подозреваемого. Испанский подданный, схваченный на улице, заявил, что якобы как раз направлялся в полицию, чтобы написать явку с повинной и признаться в содеянном. В случае, если его признают виновным в убийстве, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.



Сведений о том, что могло послужить мотивом жестокого убийства, из официальных источников пока не поступало. Расследование продолжается. В ряде СМИ тем временем появились сообщения о том, что в течение последнего года пока продолжался их роман, 41-летняя женщина неоднократно обращалась к психологам. По ее словам, она периодически страдала от бытового насилия со стороны своего партнера.



Автор: Злата Богатова

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