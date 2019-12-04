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Ученый считает, что белый медведь с надписью «Т-34» на спине способен сам очистить «шубу»
06:31
Фото: gorodovoy.spb.ru
По мнению старшего научного сотрудника Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолия Кочнева, замеченный на Чукотке белый медведь с надписью на спине не пострадает.
Ученый пояснил, что хищник вполне способен сам очистить шерсть.
Замеченный на территории Чукотки белый медведь с надписью "Т-34" скорее всего переживет этот инцидент без последствий для здоровья, пояснил ученый в своем Фейсбуке. По словам Анатолия Кочнева, если буквы нанесены обычной краской, хищнику достаточно будет просто искупаться, а потом оттереться о снег. Ученый пояснил, что не случилось "ничего страшного".
Вместе с тем, пока медведю тюленей "ловить будет трудновато", - добавил специалист. Комментарий Кочнев сопроводил видеоматериалом, смонтированных из его собственных съемок белых медведей. На кадрах, которые были сделаны в течение этого года, запечатлены животные, чистящие свои белые шубы в условиях дикой природы.
Ранее представитель Всемирного фонда дикой природы (WWF) Сергей Кавры опубликовал видео с медведем "Т-34". По словам эколога, хищник из-за чьей то глупой выходки "не сможет охотится незаметно", поэтому может погибнуть от голода. Кроме того, существует вероятность, что медведь в поисках пропитания будет заходить в населенные пункты.
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