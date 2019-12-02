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WSJ: Германия может ввести антироссийские санкции из-за убийства в Берлине


10:17
WSJ: Германия может ввести антироссийские санкции из-за убийства в БерлинеФото: livejournal.com

Прокуратура Германии может передать дело об убийстве гражданина Грузии федеральному прокурору по делам безопасности в связи с появившимися предположениями о том, что к этому преступлению якобы "причастна Россия", передает The Wall Street Journal.

Со ссылкой на источники уточняется, что германские правоохранители установили личность подозреваемого, и он неким образом "связан" с правительством РФ. Пока расследованием убийства занималась уголовная полиция германской столицы совместно со спецслужбами ФРГ, отмечает Sueddeutsche Zeitung. После того, как появились предположения о причастности к преступлению российских спецслужб, разбирательство может перейти на новый уровень.

В минувшем сентябре был подготовлен совместный доклад британского интернет-издания Bеllingcat, российского издания Insider, центра "Досье" (Dossier Center) и журнала Der Spiegel. Анализируя покушение на Зелимхана Хангошвили в Берлине, авторы материала заключали, что речь идет не о криминальном преступлении, а тщательно спланированной операцией, которая была осуществлена при поддержке российских властей.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники в руководстве Соединенных Штатов также ранее сообщало о мнении официального Вашингтона: американская сторона предполагала, что инцидент "связан с Россией".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 268

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