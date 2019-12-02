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В Париже за €9,5 млн продали картину Поля Гогена
08:05
Фото: publika.md
Полотно из таитянского цикла выдающегося французского художника Поля Гогена ушло с молотка за 9,5 млн евро (10,5 млн долларов) на торгах аукционного дома Artcurial. Как сообщают организаторы на своей странице в Twitter, картину "Толстое дерево" (Te Bourao II) приобрел известный коллекционер.
Имя нового обладателя шедевра Поля Гогена не разглашается. Известно лишь, что картина, созданная в 1897 году, не покинет пределы Франции.
Полотно "Толстое дерево" входит в так называемый таитянский цикл работ знаменитого художника, включающий девять произведений. Впервые эти картины были представлены в Париже в 1898 году. Выставленное на торги полотно - единственное из цикла, которое на сегодняшний день остается во владении частного коллекционера, а не входит в собрания ведущих мировых музеев.
Ранее на торгах в Лондоне за 320 тыс. долларов продали картину Натальи Гончаровой.
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