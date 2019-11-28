Новости шоу-бизнеса

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В Лондоне за $320 тыс. продали картину Натальи Гончаровой
28.11.2019 22:25
Фото: zondnews.ru
Созданные в 1906 году "Березы" являются одной из ранних работ представительницы русского авангарда Натальи Гончаровой (1881-1962).
По данным аукционного дома Bonhams, произведение искусства было продано за сумму, которая почти в два раза превысила оценочную стоимость.
"Березы" создавались 25-летней Натальей Гончаровой в 1906 году, когда художница обучалась в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В этот период она начала использовать технику отрывистых и плотных параллельных мазков, ставших предвестниками появления "знаменитой примитивистской манеры" одной из наиболее ярких представительниц русского авангарда, отмечают представители аукционного дома Bonhams.
В рамках этих торгов также были проданы несколько произведений художника Николая Рериха. Большой интерес у ценителей искусства вызвал чайный сервиз на две персоны (тет-а-тет) Императорского фарфорового завода, датированный 30-ми годами XIX века и имеющий музейную маркировку императорского Аничкова дворца в Петербурге.
Аукцион состоялся в рамках традиционной недели торгов предметами русского искусства, которые проводятся в Лондоне дважды в год. В них принимают участие Sotheby's, Christie's, MacDougall's и Bonhams. Минувшим летом организаторам удалось в общей сложности выручить по итогам "русской недели" более сорока пяти миллионов долларов.
Ранее в британской столице за 153 тысячи долларов ушло с молотка прижизненное издание романа "Евгений Онегин" Александра Пушкина.
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