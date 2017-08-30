|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Допустивший подмену анализа по делу о ДТП врач будет привлечен к уголовной ответственности
07:26
Фото: vk.com
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в отношении врача "Центральной городской клинической больницы №24" города Екатеринбурга возбудили уголовное дело по статье о халатности. Специалист проводил медосвидетельствование обвиняемого в совершении смертельного ДТП.
По версии следствия, врач мог нарушить приказ Минздрава РФ и не участвовал лично в отборе биологического материала подозреваемого в аварии с двумя погибшими. Установлено, что специалист, ответственный за проведение процедуры, перепоручил действия медицинской сестре, не осуществляя контроль за этим процессом и не обеспечив надлежащих условий.
В результате медсестра попросту оставила емкость, предназначенную для сбора биоматериала, в помещении, где в тот момент находился не только привезенный на медосвидетельствование водитель, н и его отец. Родственник воспользовался халатностью персонала и сдал собственные материалы вместо сына. В составленном позже акте указывалось, что "состояние опьянения водителя не установлено", отметили в пресс-службе регионального СУ СКР по Свердловской области.
ДТП, о котором идет речь, случилось в минувшем августе в Екатеринбурге. Как свидетельствовали очевидцы, предполагаемый виновник аварии с двумя погибшими Владимир Васильев явно находился в неадекватном состоянии. По данным СМИ, отец Васильева, сдавший за него анализ на наркотики, в прошлом был полковником Росгвардии, а сейчас на пенсии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|