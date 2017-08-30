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Допустивший подмену анализа по делу о ДТП врач будет привлечен к уголовной ответственности


07:26
Допустивший подмену анализа по делу о ДТП врач будет привлечен к уголовной ответственностиФото: vk.com

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в отношении врача "Центральной городской клинической больницы №24" города Екатеринбурга возбудили уголовное дело по статье о халатности. Специалист проводил медосвидетельствование обвиняемого в совершении смертельного ДТП.

По версии следствия, врач мог нарушить приказ Минздрава РФ и не участвовал лично в отборе биологического материала подозреваемого в аварии с двумя погибшими. Установлено, что специалист, ответственный за проведение процедуры, перепоручил действия медицинской сестре, не осуществляя контроль за этим процессом и не обеспечив надлежащих условий.

В результате медсестра попросту оставила емкость, предназначенную для сбора биоматериала, в помещении, где в тот момент находился не только привезенный на медосвидетельствование водитель, н и его отец. Родственник воспользовался халатностью персонала и сдал собственные материалы вместо сына. В составленном позже акте указывалось, что "состояние опьянения водителя не установлено", отметили в пресс-службе регионального СУ СКР по Свердловской области.

ДТП, о котором идет речь, случилось в минувшем августе в Екатеринбурге. Как свидетельствовали очевидцы, предполагаемый виновник аварии с двумя погибшими Владимир Васильев явно находился в неадекватном состоянии. По данным СМИ, отец Васильева, сдавший за него анализ на наркотики, в прошлом был полковником Росгвардии, а сейчас на пенсии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 235

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