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Жителя Иркутской области задрал медведь-шатун
06:51
Фото: izans.ru
Охотники и жители населенного пункта Витимский в Мамско-Чуйском районе Иркутской области ведут поиски животного, которое смертельно травмировало 66-летнего мужчину. ЧП случилось в минувший понедельник, 2 декабря, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь".
Как стало известно, погибший 66-летний мужчина погиб около собственного дома, когда вышел на улицу из-за странных звуков, доносившихся из сарая. В результате местный житель был атакован хищников и скончался на месте от полученных ранений.
Отмечается, что жертвой нападения медведя стал одинокий мужчина, проживавший на самой окраине поселка.
Мамско-Чуйский район находится в северо-восточной части Иркутской области и приравнен к районам Крайнего Севера. В последнее время температура воздуха в поселке, где случилось ЧП, составляла около минус сорока градусов.
Ранее в Удмуртии убили медведя, растерзавшего охотника в окрестностях Воткинска.
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