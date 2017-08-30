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Жителя Иркутской области задрал медведь-шатун


06:51
Жителя Иркутской области задрал медведь-шатунФото: izans.ru

Охотники и жители населенного пункта Витимский в Мамско-Чуйском районе Иркутской области ведут поиски животного, которое смертельно травмировало 66-летнего мужчину. ЧП случилось в минувший понедельник, 2 декабря, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь".

Как стало известно, погибший 66-летний мужчина погиб около собственного дома, когда вышел на улицу из-за странных звуков, доносившихся из сарая. В результате местный житель был атакован хищников и скончался на месте от полученных ранений.

Отмечается, что жертвой нападения медведя стал одинокий мужчина, проживавший на самой окраине поселка.

Мамско-Чуйский район находится в северо-восточной части Иркутской области и приравнен к районам Крайнего Севера. В последнее время температура воздуха в поселке, где случилось ЧП, составляла около минус сорока градусов.

Ранее в Удмуртии убили медведя, растерзавшего охотника в окрестностях Воткинска.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 254

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