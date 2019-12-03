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В Новом Уренгое девочка вместе с котом вывалилась из окна 9-го этажа


05:08
В Новом Уренгое девочка вместе с котом вывалилась из окна 9-го этажаФото: fotokto.ru

К счастью, семилетний ребенок остался жив, передают российские СМИ со ссылкой на представителей местной полиции.

Травмы, которые получила девочка, выпав вместе с котом с девятого этажа, не представляют угрозы для жизни.

Как информирует пресс-служба СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО), утром минувшей субботы, 1 декабря, местная жительница собиралась на прогулку с дочкой. Попросив ребенка немного подождать, мать на некоторое время оставила девочку одну в квартире.

Быстро собравшись для выхода на улицу, девочка решила взять с собой и любимого кота. Запихнув животное в ранец, ребенок одел его на себя, а потом решил выглянуть в окно, так как мама все еще не возвращалась.

В результате кот, начавший толкаться внутри ранца, выпихнул девочку, которая в тот момент как раз находилась на подоконнике. В результате ребенок полетел вниз вместе со своим питомцем. К счастью, девочка не получила серьезных травм - она упала в глубокий и достаточно мягкий сугроб.

Представители следственного ведомства отметили, что кот также не пострадал.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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