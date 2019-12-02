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Мелания Трамп показала, как украсила Белый дом к Рождеству


03:20
Мелания Трамп показала, как украсила Белый дом к РождествуФото: soy502.com

Супруга американского президента Мелания Трамп опубликовала в соцсети видеоматериал, на котором запечатлен украшенный к Рождеству Белый дом.

Судя по этим кадрам, первая леди Соединенных Штатов лично принимала участие в оформлении резиденции главы государства.

Как стало известно, в Белом доме уже установили рождественские елки, а различные кабинеты были задекорированы разнообразными гирляндами и цветами. В Instagram первой леди, где были опубликованы соответствующие фото- и видеоматериалы, отмечается, что для оформления резиденции американского лидера в общей сложности было использовано двадцать девять елок и четырнадцать тысяч самых разных украшений.

По словам Мелании Трамп, она хочет "поделиться с вами красотой этого патриотичного убранства", чтобы все могли ощутить "волшебство рождественского сезона". Среди композиций, центром которых являются елки и гирлянды, выделяется камин в столовой Белого дома. Супруга Трампа лично украсила его огромной композицией из красных роз.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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