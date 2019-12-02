Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мелания Трамп показала, как украсила Белый дом к Рождеству

03:20

Фото: soy502.com



Супруга американского президента Мелания Трамп опубликовала в соцсети видеоматериал, на котором запечатлен украшенный к Рождеству Белый дом.



Судя по этим кадрам, первая леди Соединенных Штатов лично принимала участие в оформлении резиденции главы государства.



Как стало известно, в Белом доме уже установили рождественские елки, а различные кабинеты были задекорированы разнообразными гирляндами и цветами. В Instagram первой леди, где были опубликованы соответствующие фото- и видеоматериалы, отмечается, что для оформления резиденции американского лидера в общей сложности было использовано двадцать девять елок и четырнадцать тысяч самых разных украшений.



По словам Мелании Трамп, она хочет "поделиться с вами красотой этого патриотичного убранства", чтобы все могли ощутить "волшебство рождественского сезона". Среди композиций, центром которых являются елки и гирлянды, выделяется камин в столовой Белого дома. Супруга Трампа лично украсила его огромной композицией из красных роз.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 129

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 04:29 Певцов назвал Познера «врагом России»

Певцов назвал Познера «врагом России» 03:00 Погибший в Мали белорус посмертно стал героем Франции

Погибший в Мали белорус посмертно стал героем Франции 01:48 Россиянин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину

Россиянин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину 2.12.2019 22:02 Amazon убрал из продажи новогодние украшения с изображениями Освенцима

Amazon убрал из продажи новогодние украшения с изображениями Освенцима 2.12.2019 07:01 Жителей Филиппин эвакуируют из-за приближения тайфуна