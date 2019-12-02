|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Мелания Трамп показала, как украсила Белый дом к Рождеству
03:20
Фото: soy502.com
Супруга американского президента Мелания Трамп опубликовала в соцсети видеоматериал, на котором запечатлен украшенный к Рождеству Белый дом.
Судя по этим кадрам, первая леди Соединенных Штатов лично принимала участие в оформлении резиденции главы государства.
Как стало известно, в Белом доме уже установили рождественские елки, а различные кабинеты были задекорированы разнообразными гирляндами и цветами. В Instagram первой леди, где были опубликованы соответствующие фото- и видеоматериалы, отмечается, что для оформления резиденции американского лидера в общей сложности было использовано двадцать девять елок и четырнадцать тысяч самых разных украшений.
По словам Мелании Трамп, она хочет "поделиться с вами красотой этого патриотичного убранства", чтобы все могли ощутить "волшебство рождественского сезона". Среди композиций, центром которых являются елки и гирлянды, выделяется камин в столовой Белого дома. Супруга Трампа лично украсила его огромной композицией из красных роз.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|