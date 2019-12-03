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В Казахстане восемь нефтяников погибли в перевернувшемся автобусе


01:58
В Казахстане восемь нефтяников погибли в перевернувшемся автобусеФото: vk.com

Жертвами аварии, которая произошла в Кызылординской области, стали восемь сотрудников одной из нефтедобывающих компаний, передает телеканала "МИР 24".

По предварительным данным, причиной смертельного ДТП мог стать сильный гололед.

Потеряв управление, водитель допустил съезд в кювет, после чего автобус перевернулся. Смертельная авария произошла на расстоянии около 85 км от Кызылорды. Местные власти проинформировали о том, что в результате ЧП пострадали двадцать два человека. Состояние шести из них врачи оценивают как тяжелое.

Водителю автобуса, в отношении которого уже начали расследование, может грозить до десяти лет тюрьмы. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД.

В МВД страны указали, что предупреждали водителей о сложной обстановке на дорогах региона, учитывая погодные условия. Дело в том, что после резкого потепления, которое сопровождалось дождями, ночью вновь похолодало. В результате поверхность многих трасс обледенела, подчеркнул министр внутренних дел Республики Казахстан Ерлан Тургумбаев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 233

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