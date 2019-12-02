Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россиянин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину

01:48

Фото: finglobal.ru

Посольство РФ в Вашингтоне



Российские дипломаты начали оказывать консульское содействие гражданину РФ Олегу Никитину, который ранее был арестован в Соединенных Штатах, передает агентство "Интерфакс".



Как стало известно, задержанный в сентябре россиянин не признает вину.



По данным посольства РФ в Вашингтоне, задержанный американскими властями россиянин Олег Никитин "свою вину не признает". В сообщении дипмиссии отмечается, что мужчина был взят под стражу еще в сентябре по подозрению в попытке обойти санкции.



Сейчас российские дипломаты сохраняют связь с Олегом Никитиным, которого содержат в изоляторе штата Джорджия. Американские власти предъявили ему обвинение в "мошенничестве и отмывании денежных средств", указывает дипмиссия. Соотечественнику в полном объеме оказывается "необходимое консульско-правовое содействие", подчеркнули дипломаты, добавив, что поддерживают связь с родственниками Никитина.



По данным Минюста США, сотрудник российской компании "КС Инжиниринг" подозревается в нарушении санкционного режима. В случае, если суд признает его виновным, гражданину РФ может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, а также выплата штрафа в размере одного миллиона долларов.



Фигурантами этого дела также являются еще один сотрудник "КС Инжиниринг" россиянин Антон Черемухин, двое итальянцев из компании GVA International Oil and Gas Services, а также американец Дали Багру, являющийся сотрудником компании World Mining and Oil Supply.



Под арестом сейчас находятся, помимо Олега Никитина, Дали Багру и Габриэла Виллоне.



Автор: Злата Богатова

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