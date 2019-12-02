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Россиянин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину


01:48
Посольство РФ в ВашингтонеФото: finglobal.ru
Посольство РФ в Вашингтоне

Российские дипломаты начали оказывать консульское содействие гражданину РФ Олегу Никитину, который ранее был арестован в Соединенных Штатах, передает агентство "Интерфакс".

Как стало известно, задержанный в сентябре россиянин не признает вину.

По данным посольства РФ в Вашингтоне, задержанный американскими властями россиянин Олег Никитин "свою вину не признает". В сообщении дипмиссии отмечается, что мужчина был взят под стражу еще в сентябре по подозрению в попытке обойти санкции.

Сейчас российские дипломаты сохраняют связь с Олегом Никитиным, которого содержат в изоляторе штата Джорджия. Американские власти предъявили ему обвинение в "мошенничестве и отмывании денежных средств", указывает дипмиссия. Соотечественнику в полном объеме оказывается "необходимое консульско-правовое содействие", подчеркнули дипломаты, добавив, что поддерживают связь с родственниками Никитина.

По данным Минюста США, сотрудник российской компании "КС Инжиниринг" подозревается в нарушении санкционного режима. В случае, если суд признает его виновным, гражданину РФ может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, а также выплата штрафа в размере одного миллиона долларов.

Фигурантами этого дела также являются еще один сотрудник "КС Инжиниринг" россиянин Антон Черемухин, двое итальянцев из компании GVA International Oil and Gas Services, а также американец Дали Багру, являющийся сотрудником компании World Mining and Oil Supply.

Под арестом сейчас находятся, помимо Олега Никитина, Дали Багру и Габриэла Виллоне.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 260

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