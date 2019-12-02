|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Россиянин, арестованный в США за попытку обойти санкции, не признает вину
01:48
Фото: finglobal.ru
Посольство РФ в Вашингтоне
Российские дипломаты начали оказывать консульское содействие гражданину РФ Олегу Никитину, который ранее был арестован в Соединенных Штатах, передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, задержанный в сентябре россиянин не признает вину.
По данным посольства РФ в Вашингтоне, задержанный американскими властями россиянин Олег Никитин "свою вину не признает". В сообщении дипмиссии отмечается, что мужчина был взят под стражу еще в сентябре по подозрению в попытке обойти санкции.
Сейчас российские дипломаты сохраняют связь с Олегом Никитиным, которого содержат в изоляторе штата Джорджия. Американские власти предъявили ему обвинение в "мошенничестве и отмывании денежных средств", указывает дипмиссия. Соотечественнику в полном объеме оказывается "необходимое консульско-правовое содействие", подчеркнули дипломаты, добавив, что поддерживают связь с родственниками Никитина.
По данным Минюста США, сотрудник российской компании "КС Инжиниринг" подозревается в нарушении санкционного режима. В случае, если суд признает его виновным, гражданину РФ может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, а также выплата штрафа в размере одного миллиона долларов.
Фигурантами этого дела также являются еще один сотрудник "КС Инжиниринг" россиянин Антон Черемухин, двое итальянцев из компании GVA International Oil and Gas Services, а также американец Дали Багру, являющийся сотрудником компании World Mining and Oil Supply.
Под арестом сейчас находятся, помимо Олега Никитина, Дали Багру и Габриэла Виллоне.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|