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Адут Акеч признана моделью года


01:31
Адут Акеч признана моделью годаФото: 1c-bitrix-cdn.ru

Уроженка Южного Судана Адут Акеч снова была признана моделью года, сообщает ВВС Africa.

Официальная церемония вручения премии Fashion Awards 2019 была организована в лондонском Альберт-холле.

В минувший понедельник, 2 декабря, в столице Великобритании наградили 19-летнюю модель Адут Акеч. Уроженка Южного Судана была признана наиболее успешной и заметной в этом бизнесе по итогам прошедшего года.

В первый раз Адут приняла участие в показе в двенадцать лет. Мероприятие организовывала ее тетка. Спустя два года после дебютного модного шоу девушка устремилась уже в серьезный модельный бизнес. Начиная с шестнадцатилетнего возраста Акеч уверенно ходила по подиуму во время Парижской недели моды. С тех пор она демонстрировала одежду таких известных марок как Saint Laurent, Givenchy, Prada, Calvin Klein, Versace и Chanel, неоднократно снималась для Vogue и других известных изданий.

В прошлом году Адут Акеч, ставшая лучшей моделью по версии Models.com, номинировалась на аналогичное звание от British Fashion Awards, однако уступила Кайе Гербер. При этом восемнадцатилетней Адут Акеч удалось обойти Беллу Хадид и Джиджи Хадид, которая завоевала приз зрительских симпатий, и целый ряд других знаменитых и успешных моделей мирового класса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 258

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