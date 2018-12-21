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«Моделью года» стала 18-летняя Адут Акеч


21.12.2018 17:59
«Моделью года» стала 18-летняя Адут АкечФото: melindadaily.com

Титул "Модель года" достался 18-летней красавице суданско-австралийского происхождения Адут Акеч.

Лучшая модель по версии Models.com также номинировалась на аналогичное звание от British Fashion Awards, однако уступила Кайе Гербер.

Восемнадцатилетней Адут Акеч удалось обойти Беллу Хадид и Джиджи Хадид, которая завоевала приз зрительских симпатий, и целый ряд других знаменитых и успешных моделей мирового класса.

Акеч появилась на свет в Южном Судане. В шестилетнем возрасте, когда обстановка в ее родной стране резко обострилась, девочка была увезена родителями в Австралию. Семья будущей звезде подиумов спасалась от гражданской войны и бушевавшего в те времена в Южном Судане геноцида.

В первый раз Адут приняла участие в показе в двенадцать лет. Мероприятие организовывала ее тетка. Спустя два года после дебютного модного шоу девушка устремилась уже в серьезный модельный бизнес. Начиная с шестнадцатилетнего возраста Акеч уверенно ходила по подиуму во время Парижской недели моды. С тех пор она демонстрировала одежду таких известных марок как Saint Laurent, Givenchy, Prada, Calvin Klein, Versace и Chanel, неоднократно снималась для Vogue и других известных изданий.

Автор: Злата Богатова

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