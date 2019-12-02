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Жительница Ленобласти обнаружила на даче скелет бабушки и крупную сумму денег
2.12.2019 06:33
Фото: kaluga24.tv
Рядом с останками пожилой женщины, которая с прошлого месяца считалась без вести пропавшей, ее внучка обнаружила рюкзак, в котором находилось более 300 тысячи рублей, передает портал 47news.
ЧП случилось на территории Сланцевского района Ленинградской области.
Со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов уточняется, что скелетированные останки пожилой женщины в конце ноября обнаружила ее 36-летняя внучка. По словам местной жительницы, рядом с телом своей 81-летней бабушки, которая с октября считалась без вести пропавшей, она нашла 324 тысячи рублей в рюкзаке.
Скелетированные останки пенсионерки находились в одном из домиков садоводства "Дружба".
Обстоятельства смерти пожилой женщины сейчас выясняют специалисты. По итогам предварительной проверки позже будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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