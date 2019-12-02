|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Новом Орлеане за сутки зафиксировано три инцидента со стрельбой
2.12.2019 04:57
Фото: ruswi.com
Как информирует Генеральное консульство РФ в Хьюстоне, в результате происшествий, случившихся в американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана), иностранные граждане, в том числе, россияне, не пострадали. Полиция ведет расследование по факту ЧП.
Сначала выстрелы раздались на территории Французского квартала Нового Орлеана, который пользуется большой популярностью у иностранных туристов (штат Луизиана) произошла стрельба. В полиции города позже подтвердили сведения о десяти пострадавших, мотивы преступления не уточнялись. Не было информации и о том, задержан ли нападавший.
Через несколько часов четыре человека были ранены в результате стрельбы в другом районе города - Севент Уорд. Двое пострадавших скончались. Обстоятельства случившегося официальными источниками не раскрывались.
Вскоре на странице полицейского управления Нового Орлеана появилось сообщение еще об одном инциденте со стрельбой, который стал уже третьим по счету за сутки. На проспекте Сан-Бернар неизвестным был застрелен мужчина.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|