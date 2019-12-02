Историк Соколов доставлен в психбольницу «Бутырки»

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве задержан мужчина, который вел переписку с погибшей второклассницей
В Москве задержан мужчина, который вел переписку с погибшей второклассницей
Провалившаяся в яму общественного туалета на Кубани школьница стала жертвой преступления
Провалившаяся в яму общественного туалета на Кубани школьница стала жертвой преступления
По делу о гибели на Урале 9-летнего белорусского мальчика задержали главу секты
По делу о гибели на Урале 9-летнего белорусского мальчика задержали главу секты
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Власти Пакистана выразили намерение вернуть Москве долги советских временВласти Пакистана выразили намерение вернуть Москве долги советских времен
Владимир Путин запустил газопровод «Сила Сибири»Владимир Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Жительница Ленобласти обнаружила на даче скелет бабушки и крупную сумму денегЖительница Ленобласти обнаружила на даче скелет бабушки и крупную сумму денег
Вокруг границ РФ будет создано сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракетВокруг границ РФ будет создано сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет
В Новом Орлеане за сутки зафиксировано три инцидента со стрельбойВ Новом Орлеане за сутки зафиксировано три инцидента со стрельбой

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Идеальная пара" на Поваренке.ру
Конкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.руКонкурс рецептов "Новогодний фейерверк" на Поваренке.ру
Российские журналисты познакомились с новинками компании LGРоссийские журналисты познакомились с новинками компании LG
План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!План на ноябрь: сделать жизнь экологичной и здоровой!
Внимание всем! Следственный эксперимент!Внимание всем! Следственный эксперимент!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Историк Соколов доставлен в психбольницу «Бутырки»


2.12.2019 01:52
Историк Соколов доставлен в психбольницу «Бутырки»Фото: teleqraf.com

Петербургского историка Олега Соколова, арестованного по обвинению в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, содержат в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка". Как передает агентство "Интерфакс", информация поступила от члена московской Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой.

По словам Евы Маркачевой, Олег Соколов находится в психбольнице "Бутырки". Историка содержат в камере, рассчитанной на двух арестантов, вместе с человеком, которого обвиняют в сексуальном насилии. Сейчас Соколов "очень много читает", отметила Меркачева. В беседе с представителями ОНК он не высказывал жалоб, пояснив, что в целом его все устраивает. Ученый лишь заявил, что хотел бы вернуться в Петербург.

Ранее адвокат Олега Соколова высказывал предположения о том, что экспертиза будет проводиться в НИИ им. Сербского. По словам Александра Почуева, его подзащитный скорее всего останется в Москве до конца года.

Бывшего преподавателя Петербургского госуниверситета обвиняют в жестоком убийстве 24-летней аспирантки того же вуза. Останки Анастасии Ещенко, которая ранее была в близких отношениях с ученым и проводила с ним совместными исследованиями, нашли в реке Мойке. По версии следствия, Соколов стрелял в Ещенко в ночь на 8 ноября. Смертельно ранив девушку из мелкокалиберного обреза, он начал выносить ее тело по частям и топить. Во время очередной попытки он упал в воду и был задержан сразу после того, как при нем были найдены фрагменты женских рук.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

В Ульяновске скончалась одна из восьми пострадавших в ДТП с участием маршруткиВ Ульяновске скончалась одна из восьми пострадавших в ДТП с участием маршрутки
Ученые пытаются разгадать тайну щенка возрастом 18 тыс. летУченые пытаются разгадать тайну щенка возрастом 18 тыс. лет
Минкультуры требует взыскать с режиссера Серебренникова 133 млн рублейМинкультуры требует взыскать с режиссера Серебренникова 133 млн рублей
В Канаде предотвратили умышленный наезд на пешеходовВ Канаде предотвратили умышленный наезд на пешеходов
Под Новороссийском при крушении вертолета погиб пилотПод Новороссийском при крушении вертолета погиб пилот

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 947


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru