|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Историк Соколов доставлен в психбольницу «Бутырки»
2.12.2019 01:52
Фото: teleqraf.com
Петербургского историка Олега Соколова, арестованного по обвинению в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, содержат в психбольнице столичного следственного изолятора "Бутырка". Как передает агентство "Интерфакс", информация поступила от члена московской Общественной наблюдательной комиссии Евы Меркачевой.
По словам Евы Маркачевой, Олег Соколов находится в психбольнице "Бутырки". Историка содержат в камере, рассчитанной на двух арестантов, вместе с человеком, которого обвиняют в сексуальном насилии. Сейчас Соколов "очень много читает", отметила Меркачева. В беседе с представителями ОНК он не высказывал жалоб, пояснив, что в целом его все устраивает. Ученый лишь заявил, что хотел бы вернуться в Петербург.
Ранее адвокат Олега Соколова высказывал предположения о том, что экспертиза будет проводиться в НИИ им. Сербского. По словам Александра Почуева, его подзащитный скорее всего останется в Москве до конца года.
Бывшего преподавателя Петербургского госуниверситета обвиняют в жестоком убийстве 24-летней аспирантки того же вуза. Останки Анастасии Ещенко, которая ранее была в близких отношениях с ученым и проводила с ним совместными исследованиями, нашли в реке Мойке. По версии следствия, Соколов стрелял в Ещенко в ночь на 8 ноября. Смертельно ранив девушку из мелкокалиберного обреза, он начал выносить ее тело по частям и топить. Во время очередной попытки он упал в воду и был задержан сразу после того, как при нем были найдены фрагменты женских рук.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|