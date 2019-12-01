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Ученые: прошлогодний обвал Кракатау спровоцировал цунами высотой более ста метров
00:52
Фото: vk.com
Последствия прошлогоднего обвала индонезийского вулкана Кракатау были намного более опасными, чем это считалось ранее.
К такому выводу пришли японские и британские специалисты, отчет которых опубликован журналом Pure and Applied Geophysics.
Как выяснили зарубежные исследователи, возникшее после прошлогоднего обвала индонезийского вулкана Кракатау цунами было гораздо более мощным - высота волн первоначально превышала сто метров. Трагических последствий удалось избежать лишь благодаря тому, что окружающие вулкан острова не являются обитаемыми.
Ученые полагают, что если бы на соседних островах проживали люди, последствия могли бы быть катастрофическими - на прибрежные поселения обрушились бы волны высотой в 50-70 метров. Исследователи приводят для сравнения извержение, зафиксированное в 1883 году. Сформировавшееся тогда цунами достигало уровня 42 метра, жертвами стихии стали около 36 тысяч человек.
Вулкан Кракатау на сегодняшний день является одним из наиболее известных очагов геологической активности на Земле. Он располагается в центре одноименного архипелага, возникшего в 1883 году. Считается, что после разрушительного извержения Кракатау буквально взорвался, полностью уничтожив остров, на котором находился первоначально - большая часть ушла на дно моря, тогда как все население этих территорий и ряда окрестных островов Юго-Восточной Азии стали жертвами извержения и последовавшего за ним цунами.
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