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В центре Киева обстреляли автомобиль: погиб ребенок


21:38
В центре Киева обстреляли автомобиль: погиб ребенокФото: livejournal.com

Как сообщают украинские СМИ, ребенок погиб при обстреле автомобиля в Киеве.

ЧП случилось на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в самом центре города, где неизвестные подвергли обстрелу машину Range Rover.

В салоне автомобиля в тот момент находился трехлетний ребенок. От полученных ранений он погиб, сообщается со ссылкой на источники в правоохранительных структурах Киева.

Прокомментировав инцидент, в МВД страны заявили, что по факту трагедии уже возбудили уголовное дело, ведется расследование. На месте происшествия сейчас продолжают работу оперативные сотрудники и криминалисты. Сейчас в украинской столице объявлен оперативный план "Сирена".

По данным СМИ, речь может идти о покушении на депутата Киевской областной администрации Вячеслава Соболева, который находился за рулем машины. Целясь в водителя, киллеры смертельно ранили трехлетнего сына депутата.

Автор: Злата Богатова

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