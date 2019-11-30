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Женская сеть myJulia.ru
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В центре Киева обстреляли автомобиль: погиб ребенок
21:38
Фото: livejournal.com
Как сообщают украинские СМИ, ребенок погиб при обстреле автомобиля в Киеве.
ЧП случилось на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в самом центре города, где неизвестные подвергли обстрелу машину Range Rover.
В салоне автомобиля в тот момент находился трехлетний ребенок. От полученных ранений он погиб, сообщается со ссылкой на источники в правоохранительных структурах Киева.
Прокомментировав инцидент, в МВД страны заявили, что по факту трагедии уже возбудили уголовное дело, ведется расследование. На месте происшествия сейчас продолжают работу оперативные сотрудники и криминалисты. Сейчас в украинской столице объявлен оперативный план "Сирена".
По данным СМИ, речь может идти о покушении на депутата Киевской областной администрации Вячеслава Соболева, который находился за рулем машины. Целясь в водителя, киллеры смертельно ранили трехлетнего сына депутата.
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