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Япония впервые выдала России подозреваемого
1.12.2019 21:04
Фото: irk.today
В Россию из Японии экстрадирован фигурант уголовного дела Александр Золенко, передает ТАСС.
Как отметили в МВД, речь идет о человеке, который обвиняется в целом ряде тяжких преступлений.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, власти Японии передали российской стороне Александра Золенко, который в прошлом являлся главарем ОПГ, действовавшей на Дальнем Востоке. Подозреваемый в целом ряде преступлений, он был доставлен в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ.
Экстрадированный из Японии Александр Золенко, пояснила Волк, обвиняется в организации преступного сообщества, неправомерном завладении автомобилем, отмывании криминальных доходов, а также убийстве.
Ранее Золенко объявили в розыск по запросу правоохранительных органов Сахалинской области. По версии следствия, подозреваемый входил в число наиболее активных членов и лидеров ОПГ, которая в период 1992-2006 годов орудовала на территории Дальнего Востока.
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