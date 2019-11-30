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В Гааге задержан подозреваемый в нападении на прохожих
30.11.2019 23:11
Фото: vk.com
Правоохранительные органы нидерландской Гааги задержали 35-летнего мужчину без определенного места жительства по подозрению в причастности к недавнему вооруженному нападению на прохожих.
В результате инцидента пострадали трое подростков.
Информации о личности задержанного и его мотивах из официальных источников пока не поступало, известно лишь, что мужчина в последнее время был бездомным. Полиция продолжает расследование по факту нападения.
По уточненным данным, в результате ЧП, случившегося в минувшую пятницу, 29 ноября, в магазине Hudson's Bay на главной торговой улице Гааги, получили ранения трое подростков. К счастью, травмы у 13-летнего мальчика и двух 15-летних девочек, по словам врачей, оказались не слишком серьезными. Пострадавшим даже не потребовалась госпитализация.
Ранее сообщалось о том, как прохожие помогли обезвредить вооруженного двумя ножами террориста в Лондоне. На записи, сделанной очевидцем, можно было увидеть мужчин с огнетушителем и бивнем нарвала, которые догоняют злоумышленника.
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