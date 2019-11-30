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Лондонского террориста обезвредили с помощью бивня нарвала
30.11.2019 22:10
Фото: medialeaks.ru
Среди тех, кто помог нейтрализовать Усмана Хана, было несколько бывших заключенных, передают британские СМИ.
Оказавшиеся рядом освобожденные условно-досрочно при этом использовали китовый бивень и огнетушитель.
Как пишет газета The Guardian, опубликовавшая видеокадры, сделанные очевидцем, обезвредить террориста помогли прохожие. Мужчина, находившийся в момент нападения в автомобильной пробке у места ЧП, запечатлел, как за злоумышленником побежали несколько человек.
Среди тех, кто настиг террориста, вооруженного двумя большими ножами, были мужчины с огнетушителем и полутораметровым бивнем нарвала. Позже выяснилось, что польский повар Лукаш устремился на помощь с предметом, который снял со стены здания - исторической штаб-квартиры лондонской гильдии рыботорговцев на Лондонском мосту. На кадрах также запечатлено, как нападавшего обдают пеной из огнетушителя.
ЧП случилось во время встречи выпускников и преподавателей программы Learning Together ("Учимся вместе"), которую проводил Институт криминологии Кембриджского университета. Среди тех, кого пригласили на это мероприятие, был и 28-летний Усман Хан.
Ранее в Скотланд-Ярде сообщили о личности мужчины, причастного к инциденту на Лондонском мосту. Как оказалось, 28-летний Усман Хан, проживавший в районе Стаффордшира, в 2012 году привлекался к уголовной ответственности - его признали виновным в преступлении террористической направленности. Хан покинул тюрьму в конце прошлого года.
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