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Бывшего доцента СПбГУ Соколова доставили в Москву


30.11.2019 21:24
Бывшего доцента СПбГУ Соколова доставили в МосквуФото: Комсомольская правда в Санкт-Петербурге

Бывшему преподавателю Санкт-Петербургского госуниверситета Олегу Соколову, который обвиняется  в расправе над аспиранткой, предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Для этого ученого уже доставили в Москву, передает агентство "Интерфакс".

Как рассказал журналистам адвокат Александр Почуев, представляющий интересы историка, экспертизу будут проводить, предположительно, в НИИ имени Сербского. По словам юриста, его "подзащитный будет там до конца года".

Ранее Петербургский городской суд назначил на 5 декабря заседание по рассмотрению апелляции на арест Соколова. Как полагает Почуев, слушания состоятся в режиме видеоконференцсвязи, подозреваемый на них присутствовать не будет.

Бывшего преподавателя Петербургского госуниверситета обвиняют в жестоком убийстве 24-летней аспирантки того же вуза. Останки Анастасии Ещенко, которая ранее была в близких отношениях с ученым и проводила с ним совместными исследованиями, нашли в реке Мойке. По версии следствия, Соколов стрелял в Ещенко в ночь на 8 ноября. Смертельно ранив девушку из мелкокалиберного обреза, он начал выносить ее тело по частям и топить. Во время очередной попытки он упал в воду и был задержан сразу после того, как при нем были найдены фрагменты женских рук.

Суд 11 ноября вынес решение об аресте ученого на два месяца. По настоянию адвокатов историка Соколова во время проведения следственных действий доставляли к Мойке в бронежилете и шлеме. Ученый ранее уже начал давать признательные показания, однако настаивает, что Ещенко якобы сама довела его до убийства.

Автор: Злата Богатова

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