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В Албании прекращены поиски выживших после землетрясения
30.11.2019 20:57
Фото: 24.kz
Спасательные службы страны больше не ведут мероприятия, направленные на поиск выживших после мощного землетрясения, которое случилось в ночь на минувший вторник, 26 ноября. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Албании Эди Раму, передает сегодня агентство Associated Press.
По последним официальным данным, жертвами стихийного удара стали пятьдесят человек. По мнению спасательных служб, на сегодняшний день им удалось извлечь из-под обломков разрушенных зданий останки всех погибших.
В результате землетрясения пострадали около двух тысяч человек, одна из травмированных женщин впала в состояние комы. Порядка четырех тысяч жителей страны остались без крыши над головой. Большинство из них - около двух с половиной тысяч временно разместились в ближайших гостиницах. Немало албанцев после случившегося отправились в другие регионы страны или в Косово.
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