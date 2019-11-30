|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП
30.11.2019 16:21
Фото: vk.com
Смертельная авария, в результате которого погибла семья из пяти человек, случилась сегодня утром на территории Уярского района, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota допустил выезд на встречную полосу, где в него врезался большегруз. Жертвами ДТП стали двое взрослых и трое детей.
Смертельная авария случилась утром на 935-м км трассы Р-255 "Сибирь, отметили в местной полиции. После столкновения участок дороги временно перекрыли. Вскоре он был открыт для движения автотранспорта в реверсивном режиме.
За несколько часов до трагедии на 932-м км той же дороги было зафиксировано столкновение автомобилей Honda и Nissan. Жертвами аварии стали три человека, четверо с травмами были экстренно госпитализированы.
Ранее сообщалось о трагедии под Псковом, где в дорожной аварии погибли супруги и их дочь-подросток. Две девушки, 15 и 17 лет, с травмами доставлены в больницу.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|