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В Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП


30.11.2019 16:21
В Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в ДТПФото: vk.com

Смертельная авария, в результате которого погибла семья из пяти человек, случилась сегодня утром на территории Уярского района, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу краевого главка МВД. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota допустил выезд на встречную полосу, где в него врезался большегруз. Жертвами ДТП стали двое взрослых и трое детей.

Смертельная авария случилась утром на 935-м км трассы Р-255 "Сибирь, отметили в местной полиции. После столкновения участок дороги временно перекрыли. Вскоре он был открыт для движения автотранспорта в реверсивном режиме.

За несколько часов до трагедии на 932-м км той же дороги было зафиксировано столкновение автомобилей Honda и Nissan. Жертвами аварии стали три человека, четверо с травмами были экстренно госпитализированы.

Ранее сообщалось о трагедии под Псковом, где в дорожной аварии погибли супруги и их дочь-подросток. Две девушки, 15 и 17 лет, с травмами доставлены в больницу.

Автор: Злата Богатова

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