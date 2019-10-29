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Во Франции раскрыли секрет древней мумии кошки


29.10.2019 21:24
Во Франции раскрыли секрет древней мумии кошкиФото: Musée des Beaux-Arts de Rennes (Facebook)

Французским исследователям пришлось потратить довольно много времени, но в результате они  смогли узнать, что же скрывает в себе этот загадочный артефакт, рассказывает Le Figaro.

Специалистам удалось разгадать тайну необычной мумии, не нарушая ее целостность.

Эксперты Института национальных археологических исследований задались целью узнать, что же находится внутри кошачьей мумии. Артефакт, датированный примерно 2,5 тысячами лет, в настоящее время находится в Музее изобразительных искусств французского города Ренн в Бретани.

В начале своего исследования ученые создали 3D-модели содержимого, основываясь на рентгеновских снимках. Потом они были проанализированы с помощью технологий дополненной реальности - мумию удалось сделать "прозрачной". В результате специалисты смогли обнаружить элементы, которые не были видны во время рентгена.

Как оказалось, внутри артефакта спрятано несколько кошачьих скелетов: французские исследователи насчитали "три почти целых хвоста" и "пять задних лап". Как полагает археолог Теофан Николя, вероятно, такая практика была распространена в Древнем Египте, когда в одну мумию помещали сразу несколько животных.

Уникальная возможность увидеть "внутренности" мумии сейчас появилась и у посетителей музея, для этого им выдаются специальные очки.

Автор: Злата Богатова

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