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Заммэра Назрани арестовали по делу о хищении бюджетных средств
29.11.2019 22:28
Фото: kompromat.wiki
Как сообщает агентство "Интерфакс-Юг", суд удовлетворил ходатайство следственных органов и вынес решение об аресте подозреваемого.
Адвокаты заммэра Назрани выразили намерение обжаловать вердикт первой инстанции
Ранее стало известно о задержании замглавы Назрани Оздоева в рамках дела о должностном преступлении. Со ссылкой на источники в силовых структурах региона агентство сообщало о том, что правоохранительные органы Ингушетии заподозрили его в причастности к хищению более 20 млн бюджетных рублей.
Денежные средства выводились на счета сторонних организаций после того, как администрация Назрани и одно из ГУП в 2017 году заключили фиктивный контракт на создание водопровода с установкой водонапорных башен. Работы, включавшие бурение артезианских скважин, осуществлены не были.
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