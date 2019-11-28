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Служащую Черноморского флота арестовали за госизмену
13:59
Фото: newstes.ru
В Севастополе по подозрению в госизмене арестовали служащую Черноморского флота.
Как передает агентство "Интерфакс", россиянку ранее завербовали украинские спецслужбы, после чего она была уличена в противоправных действиях.
Со ссылкой на официальных представителей ФСБ РФ уточняется, что задержанная в Севастополе российская гражданка, будучи завербованной в прошлом украинскими спецслужбами, могла осуществлять незаконный сбор сведений военного характера, которые представляют собой секретную информацию. В результате женщина стала фигуранткой дела по статье о госизмене.
Уточняется, что подозреваемая в госизмене женщина выполняла задания Главного управления разведки украинского военного ведомства. По факту случившегося ранее уже было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, заявили в ЦОС ФСБ.
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