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Владельцем взорвавшейся в Пятигорске пивоварни был экс-начальник полиции Еревана


29.11.2019 01:28
Владельцем взорвавшейся в Пятигорске пивоварни был экс-начальник полиции ЕреванаФото: vk.com

Хозяином взорвавшейся в Пятигорске пивоварни был Ашот Карапетян, в прошлом занимавший пост начальника полиции столицы Армении - Еревана, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. Как стало известно, после увольнения Карапетян переселился в Россию, основав собственный бизнес в Пятигорске.

Занимавший должность начальника полиции Еревана в период 2013-2016 годов, Карапетян покинул свой пост вскоре после инцидента с захватом патрульно-постового полка МВД в столице Армении. ЧП, к которому были причастны члены вооруженной группировки "Сасна црер", случилось в июле 2016 года. В результате несчастного случая, который произошел накануне, 28 ноября, в Пятигорске, бывший силовик погиб. Второй жертвой ЧП стал дядя бизнесмена.

Мощный взрыв с последующим возгоранием на улице Маршала Жукова пятигорского поселка Новый, где находилась частная пивоваренная компания ООО "БП "Сюрприз", прогремел около 06:40 по московскому времени. По предварительным данным, причиной смертельной аварии могли стать нарушения технологического процесса.

Автор: Злата Богатова

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