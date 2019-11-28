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В Лондоне ушло с молотка прижизненное издание романа "Евгений Онегин"


28.11.2019 01:22
В Лондоне ушло с молотка прижизненное издание романа "Евгений Онегин"Фото: sputnik.kg

Прижизненное издание знаменитого романа "Евгений Онегин" Александра Пушкина продали на аукционе Christie's за 153 тысячи долларов, передает ТАСС.

Общая выручка торгов, проходивших в Лондоне, превысила два с половиной миллиона долларов.

Одним из наиболее ценных лотов аукциона, названного организаторами "Россия: выдающиеся книги и манускрипты", стал полный комплект "Евгения Онегина", изданный в Петербурге типографией Департамента народного просвещения.

Вниманию ценителей русского искусства также предлагались такие раритеты, как первое издание стихотворного сборника Осипа Мандельштама "Камень" (1913), первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя и выпущенный в 1919 году на собственные средства поэтессы Марины Цветаевой ее "Вечерний альбом". Сборник ушел с молотка за более чем 60 тысяч долларов.

Аукцион проводился в рамках традиционной недели торгов предметами русского искусства. Они проводятся в Лондоне дважды в год с участием таких домов, как Sotheby's, MacDougall's и Bonhams. Минувшим летом организаторам удалось в общей сложности выручить по итогам "русской недели" более сорока пяти миллионов долларов.

Ранее в Париже за три миллиона евро распродали архив адмирала Александра Колчака. Большая часть уникальных документов, представленных на торгах аукционного дома Drouot, вернется в Россию - бумаги удалось выкупить благодаря помощи меценатов. Во Франции было представлено около четырех сотен лотов, включая переписку Колчака с супругой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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