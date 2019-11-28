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В Албании число раненых при землетрясении превысило 750
28.11.2019 17:59
Фото: euronews.com
В Минздраве Албании опубликовали официальный отчет, из которого следует, что в результате стихийного удара пострадали не менее 750 человнк.
Большинство раненых вскоре после землетрясения обращались за помощью в военный госпиталь Тираны и в Дуррес, отмечается в документе.
Состояние трех пациентов медики оценивают как особо тяжелое, еще свыше шестидесяти пострадавших вынуждены пока оставаться под присмотром врачей и получать помощь в условиях стационара.
В Минздраве подчеркнули, что все нуждающиеся в помощи сейчас имеют возможность обратиться к специалистам круглосуточно.
Ранее власти страны подтвердили информацию о тридцати двух погибших в результате землетрясения.
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