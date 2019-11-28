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В Ираке подожгли иранское консульство
28.11.2019 02:20
Фото: inbusiness.kz
Участники протестных акций, которые продолжаются в Ираке с начала октября, подожгли здание консульства Ирана.
Как передают местные СМИ, инцидент произошел в городе Наджаф.
Сотрудников дипмиссии в срочном порядке эвакуировали из здания незадолго до того, как туда ворвались демонстранты, заявили представители местной полиции. Информации о пострадавших не поступало. После случившегося в городе было объявлено о введении комендантского часа.
Ранее на территории центральных и южных районов Ирака, где уже почти два месяца продолжаются массовые протестные акции, была приостановлена деятельность школ и ряда других муниципальных учреждений. Беспорядки также не прекращаются и в Багдаде.
С начала демонстраций 1 октября в Ираке жертвами столкновений стали свыше трехсот человек, несколько тысяч получили ранения.
Первоначально демонстранты пытались привлечь внимание руководства страны к царящей в Ираке коррупции и требовали решить проблему безработицы среди молодежи. Позже протестующие начали озвучивать призывы к изменению действующей политической системы.
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