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В Ираке подожгли иранское консульство


28.11.2019 02:20
В Ираке подожгли иранское консульствоФото: inbusiness.kz

Участники протестных акций, которые продолжаются в Ираке с начала октября, подожгли здание консульства Ирана.

Как передают местные СМИ, инцидент произошел в городе Наджаф.

Сотрудников дипмиссии в срочном порядке эвакуировали из здания незадолго до того, как туда ворвались демонстранты, заявили представители местной полиции. Информации о пострадавших не поступало. После случившегося в городе было объявлено о введении комендантского часа.

Ранее на территории центральных и южных районов Ирака, где уже почти два месяца продолжаются массовые протестные акции, была приостановлена деятельность школ и ряда других муниципальных учреждений. Беспорядки также не прекращаются и в Багдаде.

С начала демонстраций 1 октября в Ираке жертвами столкновений стали свыше трехсот человек, несколько тысяч получили ранения.

Первоначально демонстранты пытались привлечь внимание руководства страны к царящей в Ираке коррупции и требовали решить проблему безработицы среди молодежи. Позже протестующие начали озвучивать призывы к изменению действующей политической системы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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