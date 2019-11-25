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В Паттайе погиб турист из России
25.11.2019 20:15
Фото: frasi-belle.org
Как сообщает портал Pattaya News, 64-летний мужчина, прибыв в королевство с компанией друзей, стал жертвой несчастного случая.
Инцидент произошел в Джомтьене - районе на юге Паттайи, где россиянин арендовал дом.
Отправившись в душ, мужчина упал. Знакомые россиянина, услышав звук падения, бросились на помощь, однако мужчина к тому времени уже не подавал признаков жизни. Прибывшие на вызов врачи могли лишь констатировать смерть туриста.
Как рассказали спутники россиянина, он принимал лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на проблемы со здоровьем, мужчина очень любил Паттайю и в прошлом уже не раз там бывал.
В минувшем сентябре в Патайе погиб 35-летний россиянин Алексей Заболоцких. Как заявили представители местной полиции, тело мужчины было найдено около отеля Sea Breeze Jomtien Resort 3*. Предположительно, турист, приехавший в Таиланд заниматься боксом, выпал с балкона номера, расположенного на четвертом этаже и скончался на месте от полученных травм.
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