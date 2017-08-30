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Женская сеть myJulia.ru
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В Таиланде погиб россиянин
17:28
Фото: livejournal.com
35-летний Алексей Заболоцких, приехавший в Паттайю заниматься боксом, выпал с балкона номера, расположенного на четвертом этаже, заявили представители местной полиции.
Тело мужчины было найдено около отеля Sea Breeze Jomtien Resort 3*.
Прибывшие на вызов спасатели увидели мужчину, который лежал на земле лицом вниз. В тот момент россиянин уже не подавал признаков жизни. Эксперты пришли к выводу, что причиной смерти стала травма головы. По данным специалистов, приехавший в Таиланд заниматься боксом россиянин в результате падения также получил многочисленные переломы. От травм он скончался практически сразу, указано в полицейском отчете.
В ходе начатой проверки установлено, что незадолго до трагедии молодой человек выпивал в компании друзей. Под утро россиянин вышел на балкон и упал. Обстоятельства ЧП сейчас продолжают выяснять местные правоохранители.
Ранее стало известно о гибели 51-летнего россиянина на острове Самуи. Тело мужчины было найдено на кровати в его двухэтажном доме, где он проживал с тремя собаками. В том же помещении полицейские нашли мертвым пса породы питбуль. ЧП случилось в минувшую пятницу, 20 сентября. По мнению экспертов, хозяин и его собака к тому времени могли быть мертвы уже около недели.
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