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Вероника Скворцова опровергла слухи об увольнении Лео Бокерии
16:30
Фото: teplokryma.com
По словам министра, появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга РФ не соответствуют действительности. Как уточнила Вероника Скворцова, на самом деле знаменитый врач Лео Бокерия с должности директора центра им. Бакулева переходит на позицию президента центра.
По словам главы Минздрава, Лео Бокерия стал почетным президентом Национального медицинского исследовательского центра кардиохирургии им. Бакулева. Вероника Скворцова при этом напомнила о принятом три года назад законе, позволяющий руководителям медорганизаций по решению учредителя продолжать свою деятельность после шестидесяти пяти лет - вплоть до 70-летнего возраста, передает портал "Будущее России. Национальные проекты" оператора ТАСС.
Самые выдающиеся и заслуженные деятели этой отрасли, указала министр, после семидесятилетия могут занимать такого рода "знаковые, почетные должности", продолжая лечебную, образовательную и административную работу.
Являвшийся директором центра им. Бакулева с 1994 года Бокерия теперь будет трудиться в должности президента, сообщила министр. Скворцова подчеркнула, что в учреждении сформируют все условия для того, чтобы врач смог реализовать накопленный потенциал в комфортных для него условиях.
Лео Антонович Бокерия родился 22 декабря 1939 года в городе Очамчира (Абхазская АССР). На сегодняшний день российский врач входит в число ведущих кардиохирургов планеты. На счету Бокерии - тысячи операций, проводившихся на открытом сердце, он не раз осуществлял показательные вмешательства за границей. В 1976 году стал лауреатом Ленинской премии, в 1986 и 2002 годах его наградили Государственными премиями СССР и РФ.
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