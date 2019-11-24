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В Афганистане 9 мирных жителей погибли при ударе ВВС коалиции
24.11.2019 17:32
Фото: vk.com
В Афганистане в результате бомбардировки авиацией международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, погибли девять человек.
Как передает телевизионный канал 1TV, все жертвы - представители гражданского населения.
После случившегося совет провинции Фарах, где погибли люди, направил правительству Афганистана обращение с просьбой разъяснить обстоятельства этого удара с воздуха. Местные власти также требуют принятия экстренных мер, направленных на прекращение подобных инцидентов.
В администрации афганской провинции Фарах пояснили, что авианалет ВВС коалиции осуществили минувшей ночью. Удар был нанесен по окрестностям населенного пункта Гайджин.
Каких-либо официальных комментариев со стороны командования международной коалицией по поводу инцидента пока еще не поступало.
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