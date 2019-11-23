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В Китае объяснили, почему русские женщины быстро стареют
23.11.2019 17:54
Фото: 3rim.info
Русские женщины очень красивы, но "стареют быстрее", чем китаянки, сообщает портал Sohu.
По мнению автора публикации, этот феномен можно объяснить тем, что россиянки стремятся полностью посвящать себя семье.
Китайский журналист назвал свою статью "Русские девушки такие красивые, почему же они так быстро стареют?", попытавшись выяснить причины такого положения дел. Автор обосновал свои предположения тем, что выйдя замуж, россиянки практически перестают следить за собой. В результате их внешность начинает стремительно меняться.
По словам автора, у русских девушек есть такие преимущества, как высокий рост и светлая кожа, ведь они "относятся к восточнославянскому этносу". Однако многие россиянки, отдающие предпочтение высококалорийной пище, быстро становятся полными, сводя на нет свою привлекательность.
Кроме того, ускоренному старению способствует и суровый климат. Из-за холодной погоды женщины вынуждены выбирать более питательные продукты. Помимо этого, неблагоприятные метеорологические условия плохо влияют на кожу.
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