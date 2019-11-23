Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Американского школьника арестовали после угроз расправиться с одноклассниками

23.11.2019 15:03

Фото: ruswi.com



В Соединенных Штатах задержали 13-летнего школьника, который угрожал своим одноклассникам убийством. По данным Los Angeles Times, в числе фигурантов этого дела также оказался один из взрослых родственников подростка.



Со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса сообщается, что дома у 13-летнего подростка, который угрожал расстрелять одноклассников и педагогов, было найдено оружие. Помимо винтовки AR-15 и запаса патронов к ней правоохранители обнаружили список учеников и сотрудников образовательного учреждения, а также нарисованную от руки карту школы.



Вместе с юношей арестован еще один взрослый член семьи. Каким образом он мог быть связан с угрозами напасть на школу пока не уточняется.



Сигнал в полицию поступил от администрации учебного заведения, которую, в свою очередь, информировали дети. По словам школьников, в минувшую пятницу их одноклассник заявил о том, что придет с оружием и всех расстреляет. Напуганные ученики сразу же обратились к педагогам.



В тот же день полиция задержала учащегося одной из школ города Палмдейл в округе Лос-Анджелес. Подросток после драки со сверстниками начал публиковать в социальных сетях фото с оружием и разнообразные угрозы в адрес одноклассников.



Ранее сообщалось об американском подростке, который пришел в школу с оружием в день своего 16-летия. В результате ЧП в образовательном заведении "Сагас" калифорнийского города Санта-Кларита два человека погибли, трое получили ранения. Подросток сразу после расправы над школьниками выстрелил в себя и позже скончался в больнице.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 101

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 23.11.2019 18:21 Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его супруга

Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его супруга 23.11.2019 01:17 В Могадишо убита известная правозащитница

В Могадишо убита известная правозащитница 22.11.2019 20:38 Застреленные в Сухуме мужчины были криминальными авторитетами

Застреленные в Сухуме мужчины были криминальными авторитетами 22.11.2019 19:17 Задержан еще один подозреваемый по делу о гибели 39 мигрантов в Великобритании

Задержан еще один подозреваемый по делу о гибели 39 мигрантов в Великобритании 22.11.2019 07:57 В США двое военных стали жертвами крушения тренировочного самолета