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Американского школьника арестовали после угроз расправиться с одноклассниками
23.11.2019 15:03
Фото: ruswi.com
В Соединенных Штатах задержали 13-летнего школьника, который угрожал своим одноклассникам убийством. По данным Los Angeles Times, в числе фигурантов этого дела также оказался один из взрослых родственников подростка.
Со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса сообщается, что дома у 13-летнего подростка, который угрожал расстрелять одноклассников и педагогов, было найдено оружие. Помимо винтовки AR-15 и запаса патронов к ней правоохранители обнаружили список учеников и сотрудников образовательного учреждения, а также нарисованную от руки карту школы.
Вместе с юношей арестован еще один взрослый член семьи. Каким образом он мог быть связан с угрозами напасть на школу пока не уточняется.
Сигнал в полицию поступил от администрации учебного заведения, которую, в свою очередь, информировали дети. По словам школьников, в минувшую пятницу их одноклассник заявил о том, что придет с оружием и всех расстреляет. Напуганные ученики сразу же обратились к педагогам.
В тот же день полиция задержала учащегося одной из школ города Палмдейл в округе Лос-Анджелес. Подросток после драки со сверстниками начал публиковать в социальных сетях фото с оружием и разнообразные угрозы в адрес одноклассников.
Ранее сообщалось об американском подростке, который пришел в школу с оружием в день своего 16-летия. В результате ЧП в образовательном заведении "Сагас" калифорнийского города Санта-Кларита два человека погибли, трое получили ранения. Подросток сразу после расправы над школьниками выстрелил в себя и позже скончался в больнице.
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